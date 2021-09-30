«Слуги народа» начали сбор подписей за отставку спикера

Главное: Народные депутаты от «Слуги народа» инициируют рассмотрение вопроса об отставке председателя Дмитрия Разумкова. По данным СМИ, сбор подписей будет проводиться на выездном съезде фракции в Трускавце.

Детали: Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подал предложение о сборе подписей за отзыв председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Как сообщил спикер на своей странице в Facebook, он не намерен медлить с процессом и соответствующие подписные листы депутат получат уже сегодня.

При этом он пожелал «слугам народа» «продуктивной работы в Трускавце».

Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа», сбор подписей действительно будет проходить в Трускавце, где 1-2 октября состоится съезд фракции. «Задача „на курорте“ собрать 200 голосов „за“ отставку наших. А потом уже в финале — плюс 40 голосов групп и других депутатов», — объяснил он.

Также во фракции прогнозируют, что проблем со сбором 150 необходимых подписей для регистрации проекта постановления об отставке спикера не будет.

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