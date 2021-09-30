Арахамия: «Коррупция в ДНК в Украине просто зашита»

Главное: Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о коррупции на самом низшем уровне. Таким образом, по его словам, она «зашита в ДНК» у украинцев.

Детали: Народный депутат Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что коррупция «зашита в ДНК» украинцев. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, размышляя о проблемах в строительной отрасли.

«Коррупция в ДНК в Украине просто зашита. И каждый человек хочет иметь какого-то кума, который за него хочет что-то порешать», — сказал политик, выразив убеждение, что это можно наблюдать на каждом уровне.

«Начиная от самоорганизации во дворе, ОСМД, и до самого верха. Вот так оно работает», — заключил депутат.

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