Количество электрозаправок в Армении от армян Украины близится к 30

Число электрозаправок в Армении от армян Украины стремительно растет, планируется расширить также и географию, об этом пишет AnalitikaUA.net со ссылкой на инициатора и координатора социального проекта Союза армян Украины — Романа Чобаняна.

По его словам, число электрозаправок в Армении от армян Украины скоро достигнет 29 — на данный момент уже установлено 19 станций, и еще 10 будет задействовано до конца года.

Сейчас электрозаправки уже функционируют в столице Армении — Ереване, а также в Иджеване, Апаране, Степанаване, Абовяне, Севане и Джермуке.

Как известно, в Армении реализовывается социальный проект Союза армян Украины по открытию зарядных станций для электромобилей. Инициатива стала реализовываться с 2019-года с Тавушской области Армении.

СМИ напоминает также, что совсем скоро в Кольцевом парке Еревана откроется скейт-парк – подарок от Союза армян Украины столице Армении.