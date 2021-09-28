Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Количество электрозаправок в Армении от армян Украины близится к 30

Количество электрозаправок в Армении от армян Украины близится к 30

Автор: «Фраза»
28.09.21 19:12
83
Количество электрозаправок в Армении от армян Украины близится к 30

Число электрозаправок в Армении от армян Украины стремительно растет, планируется расширить также и географию, об этом пишет AnalitikaUA.net со ссылкой на инициатора и координатора социального проекта Союза армян Украины — Романа Чобаняна.

По его словам, число электрозаправок в Армении от армян Украины скоро достигнет 29 — на данный момент уже установлено 19 станций, и еще 10 будет задействовано до конца года.

Сейчас электрозаправки уже функционируют в столице Армении — Ереване, а также в Иджеване, Апаране, Степанаване, Абовяне, Севане и Джермуке.

Как известно, в Армении реализовывается социальный проект Союза армян Украины по открытию зарядных станций для электромобилей. Инициатива стала реализовываться с 2019-года с Тавушской области Армении.

СМИ напоминает также, что совсем скоро в Кольцевом парке Еревана откроется скейт-парк – подарок от Союза армян Украины столице Армении.

Тэги:

Комментарии

Статьи

28.09.21 09:13

Информационный зоопарк от «зеленых клоунов»

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины
28.09.21 10:54

Германия без Меркель. Как закончились выборы в Бундестаг и что это значит для Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
28.09.21 16:59

Работники дома ребенка в Луцке заразили коронавирусом половину детей
28.09.21 16:45

В УПЦ издали официальные церковные календари на 2022 год
28.09.21 16:36

«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
28.09.21 16:00

На Киевщине и Житомирщине освящено 3 новых храма УПЦ
28.09.21 15:46

Неизвестный парень зачем-то ударил ножом в живот глухонемую девушку в Ровно
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 14:56

Стало известно, сколько школ в Украине ушли на дистанционное обучение
28.09.21 14:35

В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
28.09.21 14:25

В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению
28.09.21 19:00

Главные новости за 28 сентября 2021 года
28.09.21 16:36

«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
28.09.21 15:21

«Побью Антоху дважды»: у Усика рассказали о бое-реванше с Джошуа
28.09.21 13:37

Республиканцы поставили США на грань экономической катастрофы
28.09.21 12:38

Цена на газ в Европе перевалила за психологическую отметку
28.09.21 11:57

В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»
28.09.21 10:45

Патриарх Кирилл назвал вторжение Варфоломея в Украину безумием
28.09.21 09:23

На дорогах Украины работают уже более полутора сотен камер видеофиксации нарушений ПДД
28.09.21 08:54

Коронавирус в Украине: 6 552 заболевших и 143 погибших
27.09.21 19:00

Главные новости за 27 сентября 2021 года
25.09.21 15:35

В РПЦ рассмотрят обращения священников Александрийской Церкви о переходе в Московский Патриархат
27.09.21 16:33

В работе Приват24 произошел очередной сбой
25.09.21 20:06

Бой Усик - Джошуа: где смотреть прямую трансляцию
27.09.21 16:02

В УПЦ рассказали о духовном смысле праздника Воздвижения Креста Господня
22.09.21 11:31

Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского
23.09.21 10:08

В нескольких областях Украины произошло землетрясение
22.09.21 10:13

Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина
27.09.21 15:39

Во Львове поймали испанца, который две недели прожил в одном из ТРЦ
24.09.21 23:32

Джошуа еще до боя превзошел Усика в одном показателе
26.09.21 05:39

Всемирный день контрацепции: какой праздник отмечается 26 сентября 2021 года
Фото и Видео
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
«Слуги народа» будут раздавать в Трускавце «партийные Оскары» и танцевать под музыку диджея Арахамии
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
В ходе ремонта дорог в двух областях найдены керамические артефакты возрастом до 7 тыс. лет
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Черноморские пограничники нашли в контейнерах с тканями нелегалов из Сирии
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
Спасатели показали эвакуацию людей во время пожара в Хмельницком
В Питере произошло нечто действительно очень странное
В Питере произошло нечто действительно очень странное
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
Опубликовано видео впечатляющей песчаной бури в Бразилии
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
В России мост рухнул прямо на авто – погибли люди
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
Появилось видео, как Байдену вкололи третью дозу вакцины
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В загадочном ДТП на Полтавщине погибли трое людей. Выживший отказывается рассказывать, что случилось
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.