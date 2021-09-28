В «Слуге народа» рассказали о покушении на Шефира «по методике Аль Капоне»

Главное: Руководитель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия считает, что покушение на помощника Зеленского Сергея Шефира могли осуществить «по методике Аль Капоне». К расследованию подключили сотрудников ФБР.

Детали: К расследованию дела о расстреле автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира подключились следователи Федерального бюро расследования США. Как сообщил глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамия в эфире телеканала «Украина 24», стрельба по автомобилю Шефира могла производиться с целью сделать из него невинную жертву.

«Я думаю, что стреляли целенаправленно по Шефиру. Один из специалистов-криминалистов сказал, что одна из версий, как он считает, по методике Аль Капоне, была у мафии такая история — забрать невинную душу, самого доброго невинного человека. Потому что это сразу бьет по человеку, в данном случае по президенту, по его другу, который всю жизнь бы себя винил, что это случилось из-за него. Это чтобы полностью его деморализовать. Мне кажется, эта версия тоже имеет право на жизнь», — рассказал нардеп, добавив, что нападавшие обработали себя специальным веществом, которое не дает возможность служебной собаке взять след.

Кроме того, они работали в перчатках, поэтому не удалось снять отпечатки с патронов.

«На данный момент, с учетом полученных предварительных данных, рассматриваем три основные версии совершенного преступления — в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств», — заключил Арахамия.

В тему: 22 сентября 2021 года под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Позже стали известны подробности нападения. В частности, выяснилось, что на авто Шефира устроили засаду в лесу. После обстрела он проехал еще 15 км.

Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал три версии покушения на Сергея Шефира. Его могли совершить из-за его госдеятельности, с целью давления на власть или дестабилизации, считают в МВД.

На следующий день Шефира взяла под охрану Служба безопасности Украины.