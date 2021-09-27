С сегодняшнего дня в Украину вернулись бэби-боксы

Главное: В украинские роддома с сегодняшнего дня снова начали поступать так называемые бэби-боксы — пакеты малыша, в которые входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни.

Детали: С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины снова начнут получать «Пакеты малыша». Как сообщает ICTV, это стало возможным благодаря соглашению о закупке 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн гривен.

Заключенное соглашение с поставщиком боксов — действует до конца 2021 года.

В бэби-бокс входят:

— упаковка подгузников;

— влажные салфетки;

— пеленки;

— 3 шапочки на вырост;

— 11 боди с коротким рукавом разного размера;

— 11 боди с длинным рукавом разного размера;

— 4 пары ползунков и 11 слипов;

— 4 рубашки и 4 пары носков;

— перчатки и 2 слюнявчика;

— термометры для воды и для тела;

— маникюрные ножницы и расческа;

— одеяло, пододеяльник и плед;

— матрас;

— 2 полотенца;

— 6 игрушек и коврик;

— мягкая книжка;

— кремы и мыло;

— коробка-колыбель.

Справка: Пакет малыша — это государственная единовременная поддержка семей, в которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни. В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» единственным основанием для выдачи бэби-бокса является факт рождения живого ребенка. Получить Пакет малыша можно в любом государственном или частном учреждении здравоохранения.

В тему: 30 июля 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в соответствии с которым вместо пакета малыша молодым родителям начали выдавать социальную банковскую карту с 5000 грн на счету. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, таким образом государство компенсирует отсутствие пакетов ввиду того, что не были проведены тендеры на их закупку и во многих родильных домах они уже закончились.

30 сентября Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

25 ноября Кабинет министров Украины возобновил процедуру выдачи натуральной помощи новорожденным по программе «пакет малыша».