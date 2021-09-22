В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной. Правда, не для всех

Главное: В Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Касается это работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Детали: В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом заявил главы Минздрава Виктора Ляшко на заседании правительства.

«Сейчас в мире есть новый эффективный инструмент противодействия COVID — вакцинация. Сегодня пандемия COVID — это пандемия невакцинированных», — заявил Ляшко.

Он отметил, что те, кто вакцинировался на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата, а именно — медики, военные Вооруженных сил Украины, структуры МВД.

«В других органах государственной власти, к сожалению, ситуация не такая оптимистичная. Поэтому предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID, в частности для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных государственных администраций», — заявил Ляшко.

По его словам, статьей 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций подлежат обязательным прививкам от инфекционных болезней.

«Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимым в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», — добавил министр.

Он отметил, что определение перечня работников, которые должны пройти обязательную вакцинацию, относится к полномочиям Минздрава.

«Прошу поддержать соответствующее протокольное поручение, которое позволит реализовать эту функцию и сделать еще один, эффективный шаг в преодолении коронавирусной болезни» — добавил Ляшко.

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