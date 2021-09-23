Отвратительная погода начнет покидать Украину в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели дожди почти покинут Украину. Начнется потепление.

Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующий понедельник, 27 сентября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что погодные условия начнут улучшаться.

Дожди возможны лишь в восточных областях. На остальной территории страны будет малооблачно.

Днем обещают 11-21 тепла, а ночью плюс 3-12.

В Киеве будет сухо: днем плюс 12-14, а ночью 5-7 тепла.

Карта погоды:

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