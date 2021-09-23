Отвратительная погода начнет покидать Украину в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели дожди почти покинут Украину. Начнется потепление.
Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующий понедельник, 27 сентября. Появился прогноз Гидрометцентра.
Ожидается, что погодные условия начнут улучшаться.
Дожди возможны лишь в восточных областях. На остальной территории страны будет малооблачно.
Днем обещают 11-21 тепла, а ночью плюс 3-12.
В Киеве будет сухо: днем плюс 12-14, а ночью 5-7 тепла.
Карта погоды:
В тему: Мерзкая погода не покинет Киев до конца недели.