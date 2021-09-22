Автомобиль Шефира после обстрела проехал еще 15 км

Главное: Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три возможные причины покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. По его словам, засада была устроена в лесу.

Детали: Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло на дороге. По его машине стреляли из леса, где была устроена засада. Об этом сказал журналистам глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в среду, 22 сентября.

«Когда начали стрелять, водитель по газам... Там есть дорога через лес, и там была засада фактически», — отметил он.

Арахамия назвал три возможные причины покушения: «привет» от криминалитета и контрабандистов, «российский след» и деятельность Шефира по антиолигархическому направлению.

Также он добавил, что у Шефира не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.

Telegram-канал PavlovskyNews сообщает, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира после того, как подвергся обстрелу, проехал еще 15 км.

«Обстрелянная машина проехала около 15 км. Полиция проводит следственные действия на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Тем временем издание Vesti.ua сообщает, что на месте происшествия был рабочий, который стал свидетелем покушения.

Он рассказал, что когда началась стрельба, впереди Audi A8, в которой был Шефир, ехала черная машина, а позади — белый микроавтобус.

«Мы вообще-то в Триполье работаем, ехали, услышали, что там что-то затрещало. Когда началась стрельба, рядом с Audi впереди от нее, ехал черный автомобиль, а сразу позади белый микроавтобус», — рассказал он.

В тему: Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского.

Стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира.