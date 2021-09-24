Составлен список лечебных грибов

Главное: Составлен список грибов, которые способны лечить. Среди них – чага.

Детали: Российский ученый-грибник Михаил Вишневский составил список лечебных грибов. Его цитируют местные СМИ.

Он поведал: «Если говорить об оздоровлении, об укреплении иммунитета, то лучше обратить внимание на трутовики. Основные носители таких полезных свойств — это грибы, растущие на деревьях, например, чага. Эти грибы можно собирать круглый год, независимо от сезона. Лучшего иммуномодулятора, пожалуй, не найти».

Специалист добавил: «Отлично укрепляют иммунитет также трутовик плоский, березовая губка и другие древесные грибы, всего их около пятидесяти видов».

Эксперт отметил: «Многими полезными свойствами обладают и более привычные грибы. Например, лисички содержат вещества, способствующие улучшению зрения. Они обладают антигельминтными свойствами, причем даже лучше, чем химия, чем синтетическая фармацевтика. Их полезные вещества, в первую очередь D-манноза, способствуют образованию микроскопических отверстий не только в оболочке цист, но и в яйцах глистов, и это чрезвычайно эффективно».

Грибник говорит: «Практически все полезные свойства грибов сохраняются при термической обработке, а также при сушке и замораживании. Исключение – витамины, которые от высокой температуры разрушаются. Варка и жарка уничтожит также противогельминтные свойства лисички».

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