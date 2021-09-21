Животные тоже начали умирать от коронавируса

Главное: Животные начали умирать от коронавируса. Произошло это в Монголии.

Детали: В Монголии фиксируют смерти животных от коронавируса. Об этом сказал эксперт Главного управления ветеринарных служб страны Адиясурен Тувшинбаяр, подчеркнув, что это произошло впервые.

Так, как информируется, в августе умерли два бобра, содержавшихся в центре разведения при Управлении окружающей среды Улан-Батора. Позже результаты лабораторных тестов показали, что причиной смерти стал коронавирус.

Кроме этого еще у семи бобров в центре наблюдались симптомы Дельта-штамма, такие как кашель, выделения из носа и глаз. Позже тест на коронавирус показал положительный результат. После оказания медицинской помощи животные выздоровели.

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