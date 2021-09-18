День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

Сегодня, 18 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день сока, День изобретателя и рационализатора Украины и День «Найди старого друга».

День изобретателя и рационализатора Украины

История этого праздника начинается в эпоху СССР: в 1957 г, по предложению Академии наук, в календарь был введен «День изобретателя и рационализатора», который отмечался ежегодно в последнюю суббота июня. После обретения Украиной независимости он был учрежден в соответствии с Указом Президента № 443/94 от 16 августа 1994 года и с тех пор ежегодно отмечается в третью субботу сентября.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано больше 100 тыс. патентов на изобретения, а также больше 10 тыс. патентов на полезные модели. Среди них достижения мирового уровня, такие как самолеты «Ан», ядерные технологии Адаменко, технологии стимулирования роста растений в сельском хозяйстве Пономаренко, способ борьбы с раком Завирюхи и лечения сосудов человека неоперабельным методом Бурого и т. д.

День изобретателя и рационализатора объединяет людей разных профессий и специальностей, но все они обязательно наделены редким даром творчества, чувством нового, умением расширить границы привычного, выйти за рамки стереотипа. Традиционно в этот день в адрес изобретателей звучат приветственные поздравления. Со стороны руководства выделяются премии, вручаются грамоты и всяческие поощрения. Проводятся инновационные выставки, ярмарки и презентации.

Отметим, что в сентябре День изобретателей также празднует Аргентина.

День фармацевтического работника Украины

Свыше 350 тыс. представителей фармацевтики празднуют свой профессиональный праздник в третью субботу сентября, начиная с 7 сентября 1999 года, когда он был учрежден Указом Президента Украины № 1128/99.

Торжественные мероприятия на День фармацевта в Украине включают всевозможные презентации и представление новых более эффективных и безопасных препаратов для здоровья, акции и скидки в аптеках и аптечных пунктах, особенно для льготных категорий, а также бесплатные диагностические процедуры, к примеру, измерение артериального давления и т. д.

Традиционно в этот день, в адрес всех фармацевтических организаций и работников, от всего сердца будут звучать слова приветствий и поздравлений.

Международный день сока

Праздник с сочным названием приходится на третий субботний день сентября. Его инициатором в 2010 году стала Турция, после чего широкая общественность поддержала эту идею. Праздник был одобрен Международной федерацией производителей фруктовых соков (IFU) и стал отмечаться во многих странах мира.

Несмотря на недолгую историю, любители полезного и вкусного напитка празднуют этот день с удовольствием. Основная цель праздника — популяризация соков как одной из необходимых составляющих рациона современного человека. Символ праздника — разрезанный на части фрукт, символизирующий многообразие всевозможных натуральных напитков.

В Украине отмечается с 2013 г. В этот день, помимо дегустации напитков от различных производящих фирм, в популяризации соков принимают участие специалисты, объясняющие в доступной форме, что представляет собой концентрированный продукт, как он производится. Каждый из участников праздника может придумать собственный рецепт уникального напитка. Эксперты отвечают на вопросы, касающиеся степени полезности, качества соковой продукции и ее роли в рационе людей. Проводятся конкурсы, викторины, фотовыставки с интересными призами. Даже если не получится поучаствовать в празднике, можно провести этот день среди друзей или в кругу семьи. Естественно, нужно позаботиться о том, чтобы недостатка в соках на столе не было.

День «Найди старого друга»

Также ежегодно отмечается в третью субботу сентября и посвящен воссоединению с людьми, приятельские отношения с которыми сложились много лет назад.

В Советском Союзе подспорьем в поиске нужного человека в месте его проживания становились будки «Горсправка» или «Справочное бюро». В эпоху интернета с этой целью используется мировая паутина и социальные сети. На их страницах можно найти бывших одноклассников, соседей по дому, одногруппников и коллег по работе, с которыми был дружен 20-40 лет назад.

Locate An Old Friend Day призывает людей всей Земли обратить внимание на важность близких связей, установившихся с окружающими людьми в детстве или юности. Ведь друзья действительно не растут в огороде — они растут вместе с нами в песочнице детского сада, на аллее возле школы, которую вместе очищали от мусора во время субботника.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Всемирный день бамбука;

— Всемирный день мониторинга качества воды;

— День Независимости Чили;

— День Херсона и Кропивницкого;

— День памяти погибших мотоциклистов;

— День пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.