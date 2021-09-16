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Новости > США, Великобритания и Австралия договорились дружить против Китая

США, Великобритания и Австралия договорились дружить против Китая

Александр Панько
16.09.21 11:36
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США, Великобритания и Австралия договорились дружить против Китая

Главное: Главы США, Великобритании и Австралии создали новое объединение в сфере обороны и безопасности. Как утверждается, альянс под названием AUUKUS направлен на усиление безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Детали: Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Как сообщает Lenta.ru, новый альянс получил название AUUKUS.

Его целью является упрощение обмена информацией и технологическими новшествами в области искусственного интеллекта, кибернетической и подводной системамх, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний. Кроме того, группа намерена обсуждать тему ядерной безопасности и противодействие Китаю.

«Цель этого не только в усилении наших возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе, но и в том, чтобы в целом приблизить Европу, в частности Великобританию, к нашим усилиям в стратегической сфере», — заявил в ходе брифинга 15 сентября представитель Белого дома, добавив, что это должно обеспечить более глубокую оперативную совместимость между ВМС трех стран.

Помимо прочего, договор предполагает передачу Австралии технологий строительства атомных подлодок. Тем не менее, австралийские власти заверили, что страна по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием. А разработка подводных лодок с ядерными силовыми установками «станет совместным начинанием трех стран с упором на оперативную совместимость, общность и взаимную выгоду».

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, страны «не должны строить исключительные блоки, которые нацелены или ущемляют интересы третьих лиц».

«В частности, им следует избавиться менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков», — заключил дипломат.

В тему: В конце 2013 года буддийские монахи в Японии создали международную организацию «Монахи без границ».

Тэги: США, Великобритания, договор, мир, Австралия

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