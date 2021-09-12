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Новости > Патриарх Кирилл на примере Александра Невского объяснил, как власть и святость могут соединиться в одной личности

Патриарх Кирилл на примере Александра Невского объяснил, как власть и святость могут соединиться в одной личности

Александра Кудрявцева
12.09.21 21:50
243
Патриарх Кирилл на примере Александра Невского объяснил, как власть и святость могут соединиться в одной личности
Главное: Князь Александр прожил свою жизнь свято, никак не осквернив себя, не загрязнив свои светозарные одежды ни завистью, ни злобой, ни коварством, ни корыстью.
 
Детали: Об этом в своем слове сказал Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru
 
«Прославляем имя святого благоверного великого князя Александра Невского, который стал святым покровителем нашей земли. Но возникает очень важный вопрос, ответ на который имеет большое значение для многих людей, особенно облеченных властью: а возможно ли соединить власть над другими людьми со святостью? Ведь власть имеет право на применение насилие. По решению властей люди заключаются в темницы, подвергаются наказаниям. Власть иногда принимает очень жесткие решения, например, вводит чрезвычайное положение в военное время или в связи с разного рода природными катаклизмами. Именно власть ограничивает людей, а человек, естественно, не всегда воспринимает эти ограничения с восторгом или радостью», — сказал Предстоятель РПЦ.
 
Патриарх на примере Александра Невского объяснил, что же нужно было сделать, каким человеком нужно было быть, чтобы, находясь на вершине власти, стать святым. «Ведь Александр Невский вел войны. Он убивал других, он наводил порядок на земле Русской, и не только добрым словом, но и той силой, которая была ему вручена как главе государства, — и стал святым!», — подчеркнул он.
 
«Многие знают, что в Евангелии есть очень важное повествование. Перед тем как выйти на общественное служение, Господь Иисус Христос удалился в пустыню и был искушаем от диавола, то есть диавол предлагал Ему различные блага. И последним, как бы самым сильным, было вот какое искушение: диавол поставил Спасителя на высоту, показал Ему все царства мира и сказал: „Тебе я дам власть над всеми этими царствами, Ты будешь над всем миром, только поклонись мне“. Но Господь не поклонился, и отступил от Него диавол (см. Мф.4:8-11).
 
А почему диавол предлагал искушение властью? Да потому что очень легко споткнуться, когда исполняешь властные полномочия. Легко представить себя человеком выдающимся, намного превосходящим всех окружающих. Нередко возникает искушение использовать власть ради собственной корысти, собственного благополучия — да много всего может соблазнять человека во власти, и уж какая там может быть святость? Но посмотрите на святого благоверного великого князя Александра! Он имел огромную власть — ведь тогда не было ни парламентов, ни судов, вся власть принадлежала великому князю, но он ни на чем не споткнулся! А иначе он бы никогда не был прославлен в лике святых, даже если бы выиграл все войны. Много полководцев побеждали в войнах, но они не причислены к лику святых», — пояснил Патриарх Кирилл.
 
Он отметил, что князь Александр прожил свою жизнь свято, никак не осквернив себя, не загрязнив свои светозарные одежды ни завистью, ни злобой, ни коварством, ни корыстью — ничем, что так легко прикасается к сердцу и уму человека во власти.
 
«Это великий пример того, как власть и святость соединяются в одной личности. Великий пример, во-первых, для всех власть имущих — от главных начальников до самых незначительных. Соединяйте свою власть, большую или малую, с доброй личной жизнью, будьте примером не только в профессиональной области, но и в жизни своей. Всему этому учит сегодня святой благоверный великий князь Александр Невский — и не только власть имущих, но и всех. Ведь так устроено общество, что можно иметь власть и в коллективе, и в семье, и потому каждый, у кого есть какая-то власть над другими, должен взять себе в пример святого благоверного великого князя Александра Невского — великого правителя земли, блестящего полководца и одновременно святого человека», — заключил Патриарх Кирилл.
 
В тему: Православные сегодня отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского.
 
 

Тэги: Патриарх Кирилл

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