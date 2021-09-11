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Новости > Ученый родом из Украины доказал связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников

Ученый родом из Украины доказал связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников

Александр Панько
11.09.21 11:09
222
Ученый родом из Украины доказал связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников

Главное: Профессор французской школы бизнеса Монпелье родом из Львова Павло Блавацкий, получил Шнобелевскую премию за открытие связи между степенью ожирения у чиновников и уровнем коррупции на примере стран постсоветского пространства.

Детали: Группа ученых из Франции, Швеции, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании во главе с профессором французской школы бизнеса Монпелье, украинцем Павлом Блавацким получила Шнобелевскую премию в области экономики. Как сообщает The Times, они обнаружили, что коррупция в постсоветских странах напрямую зависит от толщины талии у чиновников.

Для этого они отсканировали фотографии министров государств, входивших в свое время в состав Советского Союза и использовали специальный алгоритм для расчета индекса массы их тела.

После этого исследователи сравнили полученные данные с местом стран в индексе восприятия коррупции Transparency International и обнаружили прямую связь между двумя этими показателями.

Отметим, что на странице Павла Блавацкого в Facebook указано, что он родом из Львова. Там же окончил физико-математический лицей и Львовский национальный университет им. И. Франко. Сейчас проживает в Цюрихе.

Скриншот страницы профессора французской школы бизнеса Монпелье Павла Блавацкого в Facebook

Помимо этого, как сообщает Lenta.ru. премию в номинации «Биология» получила шведская ученая Сюзанна Шотц за исследования различных вариантов звуков, издаваемых домашними кошками в ответ на изменение интонации людей.

Лауреатами Шнобелевской премии в области экологии стали ученые из Испании и Ирана, изучившие бактериом найденных на улицах Франции, Испании, Греции, Турции и Сингапура жвачек. Работа позволяет оценить, как долго выживают «на улице» бактерии ротовой полости, отмечают исследователи.

В «химической» номинации победителями стали немецкие ученые, с помощью масс-спектрометрии, показавшие взаимосвязь между возрастными ограничениями фильмов и химическим составом воздуха в залах кинотеатров.

Премию в области медицины получили отоларингологи из Гейдельбергского университета «за демонстрацию того, что оргазм может быть таким же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты».

Лауреатами в области физики стали ученые из Италии, Тайваня и США. В экспериментах и моделировании с помощью уравнений газовой динамики они выяснили, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом.

В то же время исследователи из Японии, Швейцарии и Италии получили награду в области кинетики за свою работу, в которой они выясняют причины столкновения пешеходов.

Лауреатами Игнобелевской премии по энтомологии стали американские специалисты, разработавшие метод уничтожения тараканов на подводных лодках с помощью дихлорофоса.

«Шнобелевку» в номинации «Транспорт» получила группа исследователей, проанализировавших влияние транспортировки носорогов вверх ногами на их организм.

Церемония награждения транслировалась онлайн на Youtube, ее второй раз подряд проводили дистанционно из-за коронавирусных ограничений.

Полный список победителей также опубликован на официальном сайте премии.

Справка: Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия — пародийная награда на престижную Нобелевскую премию. Вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Учреждена Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований» в 1991 году, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

Размер премии в 2020 г составлял 10 триллионов зимбабвийских долларов (эта валюта была изъята из оборота в 2009 г) или около $1.

В тему: В 2020 году украинские ученые из Австралии Иван Максимов и Андрей Потоцкий стали лауреатами Шнобелевской премии за изучение поведения тела червей под воздействием вибрации. Они считают, что это может быть полезно в нейробиологии, как неинвазивный метод изучения мозговых импульсов, а также в робототехнике для имитации движений червей.

Тэги: ожирение, коррупция, экономика, наука, исследование, Transparency International, Шнобелевская премия, курьезы

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