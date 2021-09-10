Кубракова назвали «неудобным министром» для Зеленского через отношение к коррупции, -- СМИ

Министр инфраструктуры Александр Кубраков не принимал участия в визите президента Украины Владимира Зеленского в США, вероятно, из-за нежелания американских коллег иметь дело с чиновниками, которые имеют отношение к коррупции. Об этом сообщает Realist.online в статье «Неудобный министр»: почему руководитель Министерства инфраструктуры не поехал в США «.

Так, по словам журналистов, «представители Госдепа США вряд ли хотят иметь дело с людьми, которые имеют отношение к коррупции».

«В рамках большой политики представители США для противовеса рост влияния Китая обсудят возможности инвестиций и развития портовой промышленности и железнодорожного транспорта. Кубракова в этом сегменте — не совсем можно считать персоной grata», — говорится в аналитике.

«Дело в том, что сразу после назначения нового и. о. главы «Укрзализныци», СМИ писали, что основной интерес Кубракова в инфраструктуре — это многострадальная «Укрзализныця», для спасения которой создавался антикризисный штаб при Мининфраструктуры.

При этом кадровые назначения на УЗ вызывают по меньшей мере недоумение.

Например, первым заместителем одной из ключевых филиалов «Центр обеспечения производства» стал Орест Логунов (экс-руководитель отдела логистики ДТЭК).

На поток «ремонта» подвижного состава поставлен Олег Акимовский. Ранее он был одним из основателей и бенефициаров частной фирмы ООО «Торговый дом» Попаснянский вагоноремонтный завод «. Что же касается самого ОДО» Попаснянский вагоноремонтный завод «, то журналисты-расследователи, еще в 2016 году писали, что его производственные мощности находятся под контролем фирм с орбиты Рината Ахметова», — пишет Realist.online.

В издании подчеркивают, что «на должность вернулась также скандально известная Таисия Олейник, ранее занимавшая должность руководителя департамента закупок АО „Украинская железная дорога“, который считается едва ли не самым коррумпированным. Чиновницу, которая ранее согласовала все скандальные закупки, возглавляя департамент, будет мониторить ожидаемую стоимость товаров и услуг, считают причастной к многомиллионным махинациям».

«Стоит также отметить, что в конце августа было две масштабные аварии, связанные с работой УЗ — сходили с рельсов вагоны вблизи Запорожья, и на Львовщине. 8 августа на Тернопольщине, сошел с рельсов пассажирский поезд — никто не пострадал только из-за крайне медленную скорость, с которой движутся поезда.

Кроме Тоо, „Укрзализныця“ в очередной раз оказалась в состоянии топливного кризиса, что поставило под угрозу перевозки зерновых. Так источника USM сообщают, что в последние две недели запасы топлива на складах „Укрзализныци“ не превышали объемов на 5-7 дней, на складах „Одесской железной дороги“ запасов дизеля осталось 150 тонн, при суточной потребности в 165 тонн, движение дизельной тяги на Львовской железной дороги приостановлено. Эта топливный кризис уже третья на „Укрзализныци“ в текущем году.

По состоянию на сейчас „Укрзализныця“ устала от имитации внедрения корпоративного управления и системного хищения компании, когда вектор компании формируется не по потребностям и вызовам времени и коллегиальным решением настоящих профессиональных экспертов, а путем использования „проверенной временем“, теневой вертикали — министр — председатель УЗ — директора филиалов.

Поэтому, возможно, американские коллеги, смогли неплохо изучить ситуацию в отрасли, и могли попросить не включать Кубракова в состав делегации. Просто для американцев, которых трудно удивить коррупцией в» банановых республиках «, кейс УЗ мог оказаться большим перебором», — говорится в статье на Realist.online.