Астрономы зафиксировали загадочный радиосигнал от неизвестного источника

Главное: Австралийские астрономы обнаружили очередной загадочный источник радиосигналов. На данный момент неизвестно, что является его источником.

Детали: Ученые из Сиднейского университета в Австралии обнаружили загадочный источник радиосигналов, расположенный недалеко от центра галактики. Как сообщает Science Alert, новый источник радиосигналов обнаружили с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP, который представляет собой комплекс из 36 антенн.

По словам руководителя группы астрономов Ци Тан Вана, источник радиосигналов под названием ASKAP J173608.2-32163 очень непостоянен: его можно наблюдать неделями, а потом он внезапно исчезает. Сигнал также сильно поляризован, то есть ориентация колебания электромагнитной волны искажена как линейно, так и по кругу. Это может быть связано с пылью и магнитными полями в межзвездной среде, но вполне возможно, что и сам источник также сильно намагничен.

Ранее он не появлялся ни в рентгеновских лучах, ни в наблюдениях в ближнем инфракрасном диапазоне, ни в архивах радиоданных, собранных несколькими приборами, которые проверили исследователи. Поэтому ученые находят данный объект весьма загадочным.

При этом он имеет некоторые общие свойства с малоизученными сигналами, обнаруженными недалеко от центра Галактики. Они известны как кратковременные радиосигналы в галактическом центре (GCRT). Три таких сигнала были выявлены в 2000-х годах, но их еще нужно подтвердить.

Если ASKAP J173608.2-32163 является GCRT, то интерферометр ASKAP может помочь найти больше таких источников и ученые смогут выяснить, что они собой представляют.

В тему: Летом 2017 г ученые из Калифорнийского университета в Беркли, работающие над проектом Breakthrough Listen, посвященным поиску разумной внеземной жизни, обнаружили 15 новых быстрых радиоимпульсов.

В конце 2020 г международная группа ученых зафиксировала радиосигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды.