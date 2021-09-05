Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года

Агата Кловская
05.09.21 05:11
236
Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года

Сегодня, 5 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день благотворительности, День предпринимателя Украины, День опозданий и многие другие.

Международный день благотворительности

5 сентября во всех странах празднуют международный день благотворительности, который был учрежден резолюцией ООН от 7 марта 2013 года по инициативе Венгрии. Над датой долго не раздумывали — праздник приурочили к годовщине смерти матери Терезы, основательницы женской монашеской конгрегации сестер — миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным.

Она родилась в македонском Скопье в семье католиков. Хотя будущая мать Тереза воспитывалась в обеспеченной семье, девочка с детства посещала бедных и мечтала о служении Богу. Ее мечты сбылись и девушка поступила в монашеский орден в Ирландии, а после отправилась в Индию в качестве миссионерки. Мать Тереза основала общину, в которой на сегодняшний день насчитывается более 400 отделений. В 1974 г за свою благотворительную деятельность она получила Нобелевскую премию мира.

Умерла 5 сентября 1997 года. Через шесть лет была причислена католической церковью к блаженным, а в сентябре 2016 года — канонизирована. Хотя у нее есть немало сторонников во всем мире, деятельность миссионерок любви до сих пор вызывает немало споров и часто подвергается жесткой критике.

Хотя технический прогресс совершил головокружительный прыжок за последнее столетие, это не помогло искоренить нищету в мире. Бедность сохраняться как в развитых, так и в развивающихся странах. Учреждение праздника стало одним из способов заинтересовать людей волонтерской деятельностью. Благотворительность — это не просто сбор средств для помощи детям, бедным, старикам, больным или животным. Первоочередная задача любой благотворительной организации — пробудить в каждом его человечность. Они сплачивают людей, так как помощь наиболее уязвимым слоям общества помогает волонтерам ощутить чувство некоего единения. Благотворительность всегда носит добровольный характер и не предполагает извлечение прибыли. В качестве основных ресурсов таких организаций могут использоваться не только деньги, но и энергия, способности и таланты самих волонтеров. Если у человека нет возможности помочь материально, он может потратить свое личное время и выполнить какую-то работу. Это тоже один из способов участия в благотворительной деятельности.

Такие организации поддерживают деятельность государства в сферах здравоохранения, защиты окружающей среды, образования, защиты населения. Сегодня многие страны нуждаются в гуманитарной помощи. Деятельность благотворительных организаций не ограничивается одной лишь помощью нуждающимся. Волонтеры могут восстанавливать исторические памятники и храмы, заниматься строительством новых объектов и жилья для бездомных, оснащать медицинские и учебные заведения необходимым оборудованием.

За последние десятилетия количество вооруженных конфликтов в мире резко возросло, что привело к появлению беженцев. В этот день многие волонтерские объединения и некоммерческие благотворительные организации проводят акции, встречи и мероприятия, которые приурочены к празднику. Посетить их может любой человек. Сегодня в мире открыты тысячи разных благотворительных фондов и волонтерских объединений. В этот день можно обратиться в любой из них и пожертвовать денежные средства, вещи, продукты или свое время. Этот праздник помогает многим людям понять, что помощь и поддержка других — это не тяжкая ноша, а счастье.

День предпринимателя Украины

В соответствии с указом второго президента Леонида Кучмы от 1998 г отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября и призван отметить неоценимый вклад малых и средних бизнесменов, которых на сегодняшний день насчитывается около 1,5 млн, в экономическое развитие своей страны.

По традиции в этот день проводятся ярмарки, выставки, форумы, в процессе которых формируется партнерство и полноценное сотрудничество между представителями государства и простыми предпринимателями. Кроме того, организовываются масштабные концертные площадки, куда приезжают с выступлениями звезды шоу-бизнеса.

День опозданий

5 сентября человечество празднует День опозданий. Считается, что он был введен в перечень национальных праздников членами Клуба прокрастинаторов США в 1956 году. Долгое время праздник оставался сугубо американским, но современный мир глобализирован и благодаря Всемирной паутине об этом дне узнали другие жители планеты.

В этот день они могут позволить себе выспаться, завести будильник на 10 минут позже, неторопливо выпить чашечку кофе и спокойным шагом пойти на работу. Опоздание в этот день в Соединенных штатах считается нормой и никакой работодатель не вправе предъявлять претензии своему подчиненному.

Напряженный рабочий график и «бегущий» ритм большого города изматывают граждан и по сей день. Необычный праздник дает возможность гражданам притормозить и оглянуться вокруг.

Впрочем, в некоторых странах опаздывать на встречу считается вполне уместным фактом. Например, в Канаде, если человек приходит раньше обозначенного времени, это рассматривается как «дурной тон». В Китае задержка на 10 минут не считается опозданием, а в Малайзии принято предупреждать об опоздании, однако время задержки в 5 минут эквивалентно одному часу и в данном событии нет ничего удивительного для жителей данного государства.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День отца в Австралии;

— День тропических лесов Амазонки;

— День ухотрепальщиков;

— День психоаналитика в США;

— Национальный день пиццы c сыром в США;

— День памяти святого Луппа Солунского и Святителя Каллиника I.

Тэги: США, праздник, еда, Украина, мир, предприниматели, Венгрия, благотворительность, Мать Тереза, Амазонка

Комментарии

Статьи

04.09.21 20:58

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 22

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?
03.09.21 14:47

Новая волна... Вакцины от коронавируса перестали работать?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.09.21 21:25

Делегация УПЦ прибыла в Черногорию для участия в интронизации митрополита Иоанникия
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
04.09.21 12:10

Нежинская епархия УПЦ передала медикам антибиотики на сумму 200 тыс грн для COVID-больных
04.09.21 12:03

В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю
04.09.21 11:23

В Запорожье гимназист пережил клиническую смерть прямо на уроке
04.09.21 11:00

Митрополит УПЦ объяснил, почему важно совершенствоваться духовно
04.09.21 10:45

Митрополит УПЦ рассказал, как перестать бояться смерти
04.09.21 10:14

Сегодня центр Киева снова перекроют: стало известно, почему и где
04.09.21 05:32

Всемирный день бороды: какой праздник отмечается 4 сентября 2021 года
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
04.09.21 12:03

В Украине собрали самый большой урожай зерна за всю историю
03.09.21 22:23

Стало известно, когда в Украине будут вводить тотальный карантин
03.09.21 20:07

Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
03.09.21 19:00

Главные новости за 3 сентября 2021 года
03.09.21 15:57

В руководстве Верховной Рады убеждены, что у Зеленского есть все основания для ее роспуска
03.09.21 14:36

Две области Украины оказались на грани попадания в «желтую» зону карантина
03.09.21 09:36

Коронавирус в Украине: 2 693 заболевших и 45 погибших
03.09.21 09:07

В Украине заработали еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД: полный список
02.09.21 18:59

Главные новости за 2 сентября 2021 года
03.09.21 07:11

Стало известно, почему люди с возрастом острее чувствую холод
29.08.21 16:40

Стало известно, как патриарх Кирилл отреагировал на визит Константинопольского патриарха в Киев
30.08.21 12:57

Минюст взял на работу женщину, приговоренную к высшей мере наказания
30.08.21 05:19

День жертв исчезновений: какой печальный праздник отмечается 30 августа 2021
02.09.21 21:06

В соцсети слили переписку советника Кличко о застройке озера Вырлица, - СМИ
01.09.21 09:28

«Динамо» избавилось от одного из своих легионеров
30.08.21 20:35

В Мексике создали защитную маску, убивающую коронавирус
31.08.21 19:14

Украинец опротестовал результаты соревнований и стал еще одним рекордсменом на Паралимпиаде
30.08.21 13:24

Украинский спортсмен установил рекорд мира в плавании
31.08.21 20:14

Американцы бросили в Кабуле своих служебных собак
Фото и Видео
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Фура с щебенкой на полном ходу въехала в магазин на Львовщине. Погибли люди
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Помощник «слуги народа» предложил полицейским свои интим-услуги
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
Женщина набросилась на мэра Черновцов прямо во время заседания горсовета
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
35-летний мужчина из-за семейных неурядиц вылез на балкон 9 этажа и попал на видео
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
«Легкая черепно-мозговая травма»: Зеленскому в США сделали крайне необычный подарок
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
СМИ опубликовали видео, как американцы громят свое вооружение в Кабуле
Предприимчивый пенсионер по плитке разобрал пешеходную дорожку в Днепре
Предприимчивый пенсионер по плитке разобрал пешеходную дорожку в Днепре
Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы
Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы
Во Флориде аллигатор напал на дрон
Во Флориде аллигатор напал на дрон
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.