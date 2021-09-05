Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года

Сегодня, 5 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день благотворительности, День предпринимателя Украины, День опозданий и многие другие.

Международный день благотворительности

5 сентября во всех странах празднуют международный день благотворительности, который был учрежден резолюцией ООН от 7 марта 2013 года по инициативе Венгрии. Над датой долго не раздумывали — праздник приурочили к годовщине смерти матери Терезы, основательницы женской монашеской конгрегации сестер — миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным.

Она родилась в македонском Скопье в семье католиков. Хотя будущая мать Тереза воспитывалась в обеспеченной семье, девочка с детства посещала бедных и мечтала о служении Богу. Ее мечты сбылись и девушка поступила в монашеский орден в Ирландии, а после отправилась в Индию в качестве миссионерки. Мать Тереза основала общину, в которой на сегодняшний день насчитывается более 400 отделений. В 1974 г за свою благотворительную деятельность она получила Нобелевскую премию мира.

Умерла 5 сентября 1997 года. Через шесть лет была причислена католической церковью к блаженным, а в сентябре 2016 года — канонизирована. Хотя у нее есть немало сторонников во всем мире, деятельность миссионерок любви до сих пор вызывает немало споров и часто подвергается жесткой критике.

Хотя технический прогресс совершил головокружительный прыжок за последнее столетие, это не помогло искоренить нищету в мире. Бедность сохраняться как в развитых, так и в развивающихся странах. Учреждение праздника стало одним из способов заинтересовать людей волонтерской деятельностью. Благотворительность — это не просто сбор средств для помощи детям, бедным, старикам, больным или животным. Первоочередная задача любой благотворительной организации — пробудить в каждом его человечность. Они сплачивают людей, так как помощь наиболее уязвимым слоям общества помогает волонтерам ощутить чувство некоего единения. Благотворительность всегда носит добровольный характер и не предполагает извлечение прибыли. В качестве основных ресурсов таких организаций могут использоваться не только деньги, но и энергия, способности и таланты самих волонтеров. Если у человека нет возможности помочь материально, он может потратить свое личное время и выполнить какую-то работу. Это тоже один из способов участия в благотворительной деятельности.

Такие организации поддерживают деятельность государства в сферах здравоохранения, защиты окружающей среды, образования, защиты населения. Сегодня многие страны нуждаются в гуманитарной помощи. Деятельность благотворительных организаций не ограничивается одной лишь помощью нуждающимся. Волонтеры могут восстанавливать исторические памятники и храмы, заниматься строительством новых объектов и жилья для бездомных, оснащать медицинские и учебные заведения необходимым оборудованием.

За последние десятилетия количество вооруженных конфликтов в мире резко возросло, что привело к появлению беженцев. В этот день многие волонтерские объединения и некоммерческие благотворительные организации проводят акции, встречи и мероприятия, которые приурочены к празднику. Посетить их может любой человек. Сегодня в мире открыты тысячи разных благотворительных фондов и волонтерских объединений. В этот день можно обратиться в любой из них и пожертвовать денежные средства, вещи, продукты или свое время. Этот праздник помогает многим людям понять, что помощь и поддержка других — это не тяжкая ноша, а счастье.

День предпринимателя Украины

В соответствии с указом второго президента Леонида Кучмы от 1998 г отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября и призван отметить неоценимый вклад малых и средних бизнесменов, которых на сегодняшний день насчитывается около 1,5 млн, в экономическое развитие своей страны.

По традиции в этот день проводятся ярмарки, выставки, форумы, в процессе которых формируется партнерство и полноценное сотрудничество между представителями государства и простыми предпринимателями. Кроме того, организовываются масштабные концертные площадки, куда приезжают с выступлениями звезды шоу-бизнеса.

День опозданий

5 сентября человечество празднует День опозданий. Считается, что он был введен в перечень национальных праздников членами Клуба прокрастинаторов США в 1956 году. Долгое время праздник оставался сугубо американским, но современный мир глобализирован и благодаря Всемирной паутине об этом дне узнали другие жители планеты.

В этот день они могут позволить себе выспаться, завести будильник на 10 минут позже, неторопливо выпить чашечку кофе и спокойным шагом пойти на работу. Опоздание в этот день в Соединенных штатах считается нормой и никакой работодатель не вправе предъявлять претензии своему подчиненному.

Напряженный рабочий график и «бегущий» ритм большого города изматывают граждан и по сей день. Необычный праздник дает возможность гражданам притормозить и оглянуться вокруг.

Впрочем, в некоторых странах опаздывать на встречу считается вполне уместным фактом. Например, в Канаде, если человек приходит раньше обозначенного времени, это рассматривается как «дурной тон». В Китае задержка на 10 минут не считается опозданием, а в Малайзии принято предупреждать об опоздании, однако время задержки в 5 минут эквивалентно одному часу и в данном событии нет ничего удивительного для жителей данного государства.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День отца в Австралии;

— День тропических лесов Амазонки;

— День ухотрепальщиков;

— День психоаналитика в США;

— Национальный день пиццы c сыром в США;

— День памяти святого Луппа Солунского и Святителя Каллиника I.