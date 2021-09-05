Роботы способны влиять на людей взглядом, – ученые

Главное: Исследователи из Италии выяснили, что взгляд человекоподобного робота может влиять на процесс принятия решений людьми.

Детали: Ученые из Итальянского института технологий попросили 40 добровольцев сыграть с антропоморфным роботом iCub в вариант одной из простейших моделей теории игр «Ястребы и голуби». Как сообщает Lenta.ru, в ее ходе ученые оценивали поведение участников эксперимента, одновременно измеряя их нейронную активность с помощью электроэнцефалографии.

Исследователи обнаружили, что, когда iCub смотрел в глаза участникам во время принятия ими решений, люди реагировали медленнее по сравнению с ситуацией, когда робот смотрел в сторону. Кроме того, ученые выявили повышение у людей мощности альфа-ритма головного мозга, связанного в том числе со зрительным контактом и принятием решений.

По мнению ученых, этот эффект объясняется тем, что, когда робот и человек обмениваются взглядами, последнему требуется больше умственных усилий — для того, чтобы предположить следующий шаг робота или же заставить себя перестать отвлекаться. Взгляд робота «взламывает» социокогнитивные механизмы мозга, заставляя реагировать на него как на субъект общества.

Исследователи надеются, что их наблюдения помогут создать роботов с наиболее подходящим для той или иной цели поведением.

В тему: 18 августа 2021 года компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики, демонстрирующие возможности двуногого робота Atlas. В частности, он способен тренироваться и выполнять гимнастическими упражнениями и элементы паркура.

На следующий день известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск заявил о создании в следующем году прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу. Ожидается, что Tesla Bot будет около 173 см в высоту и весом около 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация.