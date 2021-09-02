Авторитетный мировой рейтинг удивил с выбором лучшего университета Украины

Главное: Украина расширила присутствие в авторитетном рейтинге университетов World University Rankings 2022. В этом году в нем участвуют 10 украинских высших учебных заведений. Лучшим из них признан Сумской государственный университет.

Детали: Десять украинских высших учебных заведений включили в престижный рейтинг мировых университетов, который каждый год составляет журнал Times Higher Education. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в нынешний перечень вошли более 1600 вузов из 99 стран.

При этом после 200 позиции университеты занимают не конкретные места, а попадают в группы, например, 201-250.

В итоге самым лучшим украинским вузом в соответствии с рейтингом оказался Сумской государственный университет, попавший в группу 501-600.

В первой тысяче также оказался Национальный университет «Львовская политехника» (601-800 место).

Остальные учебные заведения из Украины оказались во второй тысяче. Среди них:

— Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1001-1200 место);

— Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара (место после 1201);

— Львовский национальный университет им. Ивана Франко (место после 1201);

— Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (место после 1201);

— Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко (место после 1201);

— Киевский политехнический институт (место после 1201);

— Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (место после 1201);

— Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича (место после 1201).

По сравнению с прошлогодним рейтингом, несколько вузов ухудшили свои показатели. К примеру, «Львовская политехника» имела место в группе 501-600, а ХНУРЭ находился в первой тысяче вузов.

В то же время в прошлом году в списке не было ДНУ им. Гончара.

Первые же места авторитетного рейтинга в этом учебном году заняли: Оксфордский университет (Великобритания), Калифорнийский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США) и Кембриджский университет (Великобритания).

Справка: WUR — крупнейший международный рейтинг, который оценивает вузы по всем основным параметрам — обучение, исследования, передача знаний и международный мировоззрение. Для сравнения используют 13 тщательно откалиброванных показателей эффективности, чтобы обеспечить наиболее полное и сбалансированное оценивания.

Рейтинг Times подвергается независимому аудиту фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC).

В тему: В 2019 году в рейтинг университетов World University Rankings 2020 попали шесть украинских вузов.