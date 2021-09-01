C 1 сентября украинцев в школах ожидают новые нормативы питания

Главное: В День знаний, 1 сентября, в Украине вступили в силу новые нормативы питания учеников в образовательных учреждениях. В соответствии с ними уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля, а также содержания соли и сахара в продуктах.

Детали: С сегодняшнего дня вступили в силу нормы питания в учебных заведениях, детских учреждениях оздоровления и отдыха и Порядок организации такого питания. Как сообщает «Укринформ», в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 305 от 24 марта 2021 года ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков в школьном питании.

Новые нормативы также не предусматривают колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия, поскольку эти продукты имеют высокое содержание соли, сахара, а некоторые из них — консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания.

Также уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля, зато увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

Кроме того, увеличены нормы относительно растительного и сливочного масла, расширена вариация использования продуктов при составлении меню.

Кабинет Министров определил переходный период введения норм питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. Для обеспечения закупки пищевых продуктов в соответствии с нормами установлен переходный период до 1 января 2022 года. Учебные заведения могут использовать уже заключенные договоры на поставку продуктов питания и услуг по питанию, которые действуют до 31 декабря 2021 года.

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