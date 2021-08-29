В Одессе 3 тыс верующих УПЦ прошли в марше за традиционные семейные ценности

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
Главные новости за 27 августа 2021 года
В Киеве «заминировали» Печерский райсуд. Людей эвакуировали
«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле
В МОЗ рассказали, когда украинцам ждать нового локдауна
В Украине создадут кибервойска
Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса
У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие