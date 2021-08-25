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Новости > Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

Александр Панько
25.08.21 21:53
82
Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

Главное: Киберполиция заблокировала работу приложения, дававшего доступ к крупнейшим пиратским онлайн-кинотеатрам. По оценке правоохранителей, аудитория программы могла достигать 1 млн зрителей.

Детали: Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра с миллионной аудиторией. Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, речь идет о приложении, которое является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети интернет.

По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 млн грн. Основой заработка была реклама, размещенная на сервисе, а также плата за подписку в размере 80 грн.

Сейчас работа пиратского онлайн-кинотеатра заблокирована.

Приложение создал и администрировал 36-летний житель Львова. Мужчина предоставлял доступ к просмотру фильмов, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Ему объявлено о подозрении в нарушении статьи о нарушении авторских и смежных прав Уголовного кодекса, наказание по которой подразумевает до 6 лет лишения свободы.

В полиции не уточнили, о каком ресурсе идет речь, однако, по данным «Украинской правды», это приложение под названиме «HDVideobox» для операционной сети Android.

Отметим, что 20 августа в данном приложении появилось сообщение о прекращении работы. Причины такого решения не объяснялись. Сейчас его работа частично восстановлена энтузиастами.

В тему: 31 мая 2013 г в Украине был закрыт крупный файлообменник FileShare.

15 ноября 2016 года работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины окончательно прекратили работу группы пиратских онлайн-кинотеатров FS, в которую входили ресурсы FS.TO, BRB.TO, FS.UA и CXZ.TO. Прекращение работы сайтов произошло вследствие изъятия полицией оборудования, которое использовалось для организации технической инфраструктуры, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 176 («Нарушение авторских и смежных прав») УК Украины.

На следующий день о закрытии объявил известный украинский файлообменник EX.UA.

В октябре 2019 г антипиратские группы BREIN, MPAА и ACE объединились с целью уничтожения системы Moonwalk, которая якобы предоставляла серверные услуги для множества пиратских потоковых сайтов в Украине и РФ. По данным правообладателей, база Moonwalk содержала 26000 фильмов и более 10000 телешоу.

Напомним: Весной 2017 г тогдашний глава Госкино Филипп Ильенко заявил в интервью «Фразе», что у интернет-пиратов в Украине есть серьезные лоббисты. Однако называть их имена под запись он отказался.

Ранее украинский интернет-бизнесмен Александр Ольшанский в интервью «Фразе» заявлял, что «сами правообладатели делают все, чтобы оно (пиратство) процветало, никоим образом не позволяя легально приобретать соответствующие права». «Дело в том, что, например, на видеоконтент очень трудно легально купить права для Украины». По его словам, на это у правообладателей есть, как минимум, два аргумента: «У вас вся страна пиратская, поэтому ничего мы вам продавать не будем» и «Мы продаем этот фильм за $1 млн долларов в Польшу, а Польша в два раза меньше Украины, поэтому платите нам $2 млн», — объяснил он.

Тэги: кинотеатр, пиратство, криминал, Киберполиция, технологии, новости Украины, онлайн, HDVideobox

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