Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор

Главное: Археологи обнаружили в некрополе древних Помпей мумифицированные останки одного из авторитетных местных жителей. Способ его погребения не соответствует представлениям о традициях того времени.

Детали: В склепе некрополя Порта Сарно на востоке Помпей обнаружены мумифицированные останки жреца, Как сообщает Lenta.ru, они принадлежат Марку Венерию Секундио, 60-летнему вольноотпущеннику, сделавшему головокружительную карьеру от общественного раба до хранителя храма Венеры и августала — жреца, отправлявшего культ императора и его рода.

Его один из наиболее хорошо сохранившихся за всю историю раскопок в Помпеях. Он был найден в загерметизированной погребальной камере размером 1,6 на 2,4 метра, что позволило уцелеть даже волосам и одному уху.

Сохранился и погребальный инвентарь: унгвентарий (сосуд для парфюма) и остатки тканей. Кроме того, в другой части гробницы были найдены две урны с прахом, одна из которых принадлежала Новии Амабилии — предположительно, жене покойного.

Относящееся к последним десятилетиям перед погубившим Помпеи извержением Везувия в 79 году захоронение жреца представляет загадку для ученых. Погребальная традиция того времени предполагала сожжение останков на погребальном костре. И исключения делались только для детей.

На данный момент ученые не знают, является ли частичная мумификация Марка Секундио преднамеренной или случайной.

Справка: Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии.

В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщей пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сейчас это музей под открытым небом. Внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В тему: В июле 2005 года археологи решили просветить рентгеном корзину с вулканическим пеплом, доставленную из Помпей в 2000 г и обнаружили серебряную посуду, прекрасно сохранившуюся в слое вулканического пепла.