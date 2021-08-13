Майор полиции погиб в Чернигове прямо на «зебре»

Главное: В Чернигове погиб полицейский. Его сбили на пешеходном переходе.

Детали: Вечером четверга, 12 августа, в Чернигове произошла трагедия. Тут прямо на пешеходном переходе сбили 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого, который переходил дорогу с велосипедом.

На него совершил наезд легковой автомобиль под управлением женщины 1990-го года рождения, сообщает местная полиция.

Сотрудник МВД скончался на месте аварии.

Информируется: «Визуально водитель была трезвой, однако это еще будет устанавливаться во время следствия».

Отмечается, что уже открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Женщина может получить срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В тему: Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области.