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Новости > Один из лидеров «Динамо» сломался на полгода

Один из лидеров «Динамо» сломался на полгода

Александр Панько
09.08.21 11:01
318
Один из лидеров «Динамо» сломался на полгода

Главное: Защитник «Динамо» Денис Попов вылетел на полгода. Он перенес операцию.

Детали: 22-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Попов сломался на полгода. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что из-за травмы он не сумел доиграть матч УПЛ против «Вереса».

Врачи говорят, что спортсмен повредил переднюю крестообразную связку.

Старший врач «Динамо» Андрей Шморгун поведал, что футболист уже перенес операцию.

Уточняется, что ориентировочный срок реабилитации после подобных травм составляет шесть месяцев.

В тему: Отчет о матче «Заря» – «Динамо».

Тэги: футбол, спорт, Денис Попов, ФК Динамо Киев

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