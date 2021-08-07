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Новости > Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Александр Панько
07.08.21 09:19
146
Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Главное: Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров договорился с руководством клуба о досрочном расторжении контракта. Он должен возглавить сборную Украины.

Детали: По информации meta-ratings, Сергей Ребров договорился с руководством клуба «Аль-Айна» о досрочном расторжении контракта ради перехода в сборную Украины.

Официальный сайт «Аль-Айна» пока эту информацию не подтверждает. Ребров возглавил команду из ОАЭ только два месяца назад.

Источник утверждает, что Ребров 9 августа будет представлен новым тренером сборной Украины. Он заменит Андрея Шевченко.

По имеющейся информации, Ребров подпишет контракт по схеме «2+1». Таким образом, специалист будет руководить «сине-желтыми» в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончания отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

В тему: Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что уже в этот понедельник сборная Украины по футболу получит новый тренерский штаб.

Тэги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, спорт, Сергей Ребров, сборная Украины по футболу

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