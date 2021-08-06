Лига конференций: «Колос» начал с домашней ничьей

Детали: Сегодня в Европе были сыграны первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций. «Колос» из Коваливки на своем поле принимал карагандинский «Шахтер».

Активнее этот поединок начали украинцы, но гости спокойно выдержали их натиск. Более того, до конца первого тайма уже гости из Казахстана имели преимущество, но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во второй половине встречи подопечные Руслана Костышина активнее взялись за дело, пытаясь атаковать большими силами. Более того, они заработали численное преимущество (за 15 минут до финального свистка с поля был удален Атанаскоски).

Но, увы, этой форой футболисты «Колоса» воспользоваться не сумели. Как результат — ничья 0:0 и судьба путевки в следующий этап решится через неделю в Караганде.

В тему: Донецкий «Шахтер» одержал тяжелую победу в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Подопечные Роберто Де Дзерби на выезде обыграли бельгийский «Генк» со счетом 2:1.