Скончался Евгений Марчук

Главное: Умер политик Евгений Марчук. У него остановилось сердце.

Детали: В четверг, 5 августа, умер известный политик Евгений Марчук. Об этом сообщила его жена Лариса Ившина.

Информируется, что у Евгения Марчука остановилось сердце. Ему шел 81-й год.

Справка: Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновцы. Был первым главой Службы безопасности Украины (с 6 ноября 1991 по 12 июля 1994 года).

Занимал пост государственного министра по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР.

Был премьер-министром Украины (1995-1996), секретарем СНБО (1999), министром обороны страны (2003-2004).

С мая 2015 года был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

С 21 ноября 2018 года возглавлял украинскую делегацию в ТКГ.

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