Судью Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Главное: Бывшего судью Днепровского райсуда Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения продлится до 18 августа, если суд не продлит ее.

Детали: Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа, сообщает «РБК-Украина».

«Суд отклонил ходатайство прокурора НАБУ о взятии под стражу, зато избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета», — сказала изданию пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 18 августа 2021 года, если суд не продлит действие меры пресечения.

Отметим, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большой взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. Взятку судья закопал в огороде в банках.

В тему: Одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. Однако, по данным СМИ, впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

На днях сотрудники НАБУ задержали судью Чауса в Феофании.