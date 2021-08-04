Главные новости за 4 августа 2021 года

— Утром среды, 4 августа, в Киеве произошло громкое ЧП. В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой, который заявлял, что взорвет ее.

— Украинский борец, а также народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк принес Украине первое «золото» токийской Олимпиады. В финальной схватке он одолел венгра Виктора Лоринца.

— На Олимпийских играх в Токио копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной медалью. Ее завоевал борец Парвиз Насибов.

— Украинская борчиха Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады. В борьбе за медаль украинка была сильнее Анастасии Григорьевой из Латвии.

— Замминистра МВД Антона Геращенко уволили по собственному желанию. Ему уже нашли замену.

— В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему не нужно делать тест на антитела после COVID-вакцинации.

— Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что в стране не планируют вводить дистанционное обучение с начала учебного года. Впрочем, такая вероятность все же существует.