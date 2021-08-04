Под Киевом построят базу для футбольных сборных Украины

Главное: Под Киевом хотят построить базу для сборных Украины по футболу. Она появится в Княжичах.

Детали: В селе Княжичи хотят построить национальную учебно-тренировочную базу для сборных команд Украины. Об этом сообщает местная ОГА.

Так, глава Киевской ОГА Василий Володин сообщил следующее: «Строительство учебно-тренировочной базы для национальных сборных по футболу только усилит имидж области».

Он добавил: «Мы уже начали тщательную подготовку для воплощения в жизнь этого масштабного проекта».

Отмечается, что сейчас проходит подготовка проекта – это утверждение технической документации об установлении границ земельного участка, строительство подъездной дороги, газификация, энерго- и водообеспечение базы.

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