В РПЦ считают, что Фанар ощущает себя фабрикой, получивший «патент на производство» христиан

Главное: Фанар воспринимает Фанар воспринимает УПЦ как свое изделие, которое можно перевести в разряд бракованных непрошенным росчерком пера.

Детали: Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Телеграм, комментируя слова митрополита Деркийского Апостола, который потребовал у епископов УПЦ «закрыть рот и убрать руки от Преемника тех, кто сделал вас христианами».

«Богословскую интерпретацию фразы „сделать христианами“, которая в английском переводе издания звучит как „made you Christians“, следует оставить на совести этого иерарха. Однако самоощущение Фанара, как некой фабрики, получившей, надо полагать, некий „патент на производство“ христиан очень характерно», — написал спикер РПЦ.

Фанар воспринимает УПЦ как свое изделие, которое можно перевести в разряд бракованных непрошенным росчерком пера, отметил Владимир Легойда, очевидно имея в виду Томос.

«Ну а теперь, „производитель“ предлагает своим „изделиям“, которые непрошенным росчерком пера были переведены в разряд бракованных, занять „позу смирения и послушания“. Хорошо еще, что вместо креста на шее чадам Русской Православной Церкви не предписывается носить табличку „делано на Фанаре“», — иронизирует представитель РПЦ.