Стала известна причина ухода Шевченко из сборной. Бродскому придется извиняться?

Главное: Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины, поскольку в УАФ отказались продлевать с ним соглашение на прежних условиях. Урезать зарплату тренерам захотели по той причине, что тренерский штаб мало времени проводит в Украине.

Детали: Уже бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов был подписать новое соглашение на полтора года на прежних условиях, но в УАФ настаивали на сокращении контрактов тренерского штаба в два раза.

«Сейчас в СМИ много „вбросов“ о том, что Шевченко якобы требовал зарплату в три миллиона. Ситуация такая: УАФ не захотела продолжать контракт на 1,5 года на тех же условиях, что были. Было предложено уменьшить зарплату вдвое. Шевченко предложение не принял, поскольку не захотел понижать планку», — сказал источник издания sport.ua.

По некоторой информации, зарплата Шевченко в сборной Украины по прежнему контракту была около 700 тысяч долларов в год. В УАФ якобы мотивировали сокращение зарплаты тем, что тренерский штаб мало времени проводит в Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шевченко был готов продлить контракт, если бы всему его штабу, включая самого Шеву, обеспечили годовую зарплату в 3 млн долларов. Однако в УАФ якобы не соглашались платить больше, чем 1,5 млн долларов.

Глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский жестко отреагировал на эту информацию, но позже удалил свой комментарий.

В тему: 1 августа Андрей Шевченко официально покинул пост наставника сборной Украины по футболу.