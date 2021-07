Будущий альбом самой популярной певицы мира установил уникальный рекорд

Главное: Будущий альбом американский певицы Билли Айлин установил рекорд. Предзаказ оформили более миллиона людей.

Детали: Грядущий альбом самой популярной певицы мира Билли Айлиш Happier than ever установил уникальный рекорд. Будущую работу американки уже предзаказали более миллиона фанатов – это наивысший показатель в истории шоу-бизнеса.

Данные приводит Apple Music.

При этом массовые заказы продолжаются.

Сам альбом выйдет 30 июля. В него войдут шестнадцать композиций, среди которых – My future, Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am.

