Будущий альбом самой популярной певицы мира установил уникальный рекорд

Главное: Будущий альбом американский певицы Билли Айлин установил рекорд. Предзаказ оформили более миллиона людей.
Детали: Грядущий альбом самой популярной певицы мира Билли Айлиш Happier than ever установил уникальный рекорд. Будущую работу американки уже предзаказали более миллиона фанатов – это наивысший показатель в истории шоу-бизнеса.
Данные приводит Apple Music.
При этом массовые заказы продолжаются.
Сам альбом выйдет 30 июля. В него войдут шестнадцать композиций, среди которых – My future, Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am.
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