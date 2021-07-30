Пользователей iPhone обещают «пересадить» на Android

Главное: Пользователи iPhone смогут переносить данные на Android-устройства. Разрабатывается софт.

Детали: Совсем скоро пользователи iPhone смогут переносить данные на Android-устройства. Как пишет издание 9to5google, сейчас Google работает над созданием соответствующего софта.

Отмечается, что о нем сообщается в обновленной версии программы «Инструмент восстановления данных».

Информируется: «Пользователям iOS предложат скачать специальное ПО, которое с помощью Wi-Fi-соединения перенесет данные и приложения с iPhone на Android-смартфон».

Как стало известно, исключение составит лишь тот софт, которого нет в Google Play.

Резюмируется, что программы Switch to Android еще нет в App Store. Apple, в свою очередь, несколько лет предлагает аналогичный софт.

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