Известная светская львица Пэрис Хилтон впервые станет мамой в 40 лет

Главное: Пэрис Хилтон впервые станет мамой. Модели 40 лет.

Детали: Известная светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон, являющаяся наследницей сети легендарных отелей, впервые станет мамой. Напомним, звезде 40 лет.

Об этом пишет издание PageSix.

Отцом ребенка является ее жених бизнесмен Картер Реум. Сейчас пара помолвлена.

В начале года Пэрис Хилтон сообщила, что прошла процедуру ЭКО.

Ожидается, что малыш появится на свет осенью. Его пол не уточняется.

Добавим, что Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы с середины «нулевых», но встречаться всерьез начались в прошлом году.

В тему: Пэрис Хилтон собрала во Львове гламурную тусовку, открывая очередной отель.