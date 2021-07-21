На Днепропетровщине задержан пациент психбольницы, который забил до смерти медбрата и скрылся

Главное: В Кривом Роге задержали злоумышленника, который на днях убил работника психбольницы. Злоумышленника удалось поймать в 50 км от места преступления.

Детали: Сегодня, 20 июля правоохранители задержали в Кривом Роге пациента психбольницы, который на выходных убил 54-летнего медбрата и скрылся с территории медучреждения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«На протяжении двух дней злоумышленник скрывался в разных местах. Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района», — говорится в сообщении.

Указано, что мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечено, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

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