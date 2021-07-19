В Херсонской области погиб молодой полицейский

Главное: В Херсонской области произошло кровавое ДТП. Погиб полицейский.

Детали: В ночь на понедельник, 19 июля, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, жертвой аварии стал 29-летний патрульный полицейский Дмитрий Сапога.

Информируется: «Инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия Сапоги, который был возле машины».

Увы, полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ЧП.

Он служил в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.

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