В Херсонской области погиб молодой полицейский

Главное: В Херсонской области произошло кровавое ДТП. Погиб полицейский.
Детали: В ночь на понедельник, 19 июля, на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.
Как стало известно, жертвой аварии стал 29-летний патрульный полицейский Дмитрий Сапога.
Информируется: «Инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия Сапоги, который был возле машины».
Увы, полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ЧП.
Он служил в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года.
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