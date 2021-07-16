В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса

Главное: В Минздраве ответили на популярные вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса. В частности, стало известно, можно ли пить алкоголь, мочить место прививки и заниматься спортом.

Детали: Министерство здравоохранения ответило на популярные вопросы украинцев о вакцинации от коронавируса. В частности, в министерстве рассказали, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола, сообщает Facebook-страница Минздрава.

Как отмечается, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Министерство отмечает, что принимать душ или ванну после вакцинации и мочить место прививки не запрещено. Однако место прививки нельзя тереть, чтобы избежать излишнего раздражения.

Путешествовать самолетом после вакцинации можно. Медицинские эксперты, как отмечают в министерстве, не видят оснований для беспокойства, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.

В Минздраве говорят, что заниматься спортом после вакцинации можно, если нет сильной реакции организма на прививку. Однако нужно помнить, что чрезмерные нагрузки вредят организму.

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