В Черкасской области появится новый храм УПЦ в поселке Чернобай

Главное: На Черкасчине в поселке Чернобай освятят новый храм Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, Свято-Варваровский храм церковная община строила в течение 18 лет.

Чин освящения храма и первую Божественную литургию совершит архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий 24 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщалось ранее, в Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.

На Волыни заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

На Закарпатье митрополит Хустский и Виноградовский Марк освятил храм УПЦ в честь святых Жен Мироносиц в поселке Буштино.

В тему: В УПЦ собирают благотворительный «Рюкзачок милосердия» для детей из нуждающихся семей.