Жертвой ДТП в Донецкой области стал опытный полицейский

Главное: В Донецкой области произошло смертельное ДТП. Погиб полицейский.

Детали: Утром четверга, 15 июля, возле города Родинское (Донецкая область) произошла трагедия. Как сообщают в МВД, тут погиб 38-летний полицейский.

Его опыт службы составлял 21 год.

Информируется: «Майор Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование».

Известно, что машина, которой управлял погибший, вылетала в кювет и перевернулась.

Его коллега и бандит получили травмы.

Известно, что покойный работал по линии розыска без вести пропавших лиц (вернул домой сотни людей) и преступников, которые скрывались от закона.

С начала этого года он занимал должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений отдела уголовной полиции и занимался тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

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