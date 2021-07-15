Украинским детям запретили покупать лекарства

Главное: В Украине теперь запрещено продавать лекарства детям. Закон приняла Верховная Рада.

Детали: В Украине запретили продавать лекарства несовершеннолетним. За соответствующий закон №5122 в четверг, 15 июля, проголосовала Верховная Рада, отдав 341 голос.

Как стало известно, теперь запрещено отпускать лекарства (в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) детям, а также их доставку конечному потребителю, если это малолетнее лицо.

В документе говорится: «Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения четырнадцатилетнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий возраст».

Уточняется, что в противном случае лекарственный препарат такому лицу не продадут.

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