Бритни Спирс заявила, что ее хотел убить собственный отец

Главное: Бритни Спирс заявила, что отец разрушил ее жизнь. Продолжается громкий суд.

Детали: В США продолжается громкий судебный процесс. Певица Бритни Спирс выступает против собственного отца Джейми, требуя освободить себя от его опеки.

Как пишут местные СМИ, 39-летняя артистка сделала ряд резонансных заявлений.

Так, она сказала следующее: «Я обвиняю его в злоупотреблении опекунством. Оно погубило мою жизнь. Если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании».

Бритни Спирс призналась: «В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня».

Певица отметила: «Я не знала о возможности попросить о прекращении опекунства раньше. То, что я пережила, смущает и деморализует, и это главная причина, почему я не говорила открыто. Я не верила, что мне поверят».

Стоит добавить, что еще в 2008-м году Бритни Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и своего неоднозначного психического состояния.

Ранее странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников.

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