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Новости > На борту британского авианосца зафиксирована вспышка коронавируса. Все заболевшие получили две дозы вакцины

На борту британского авианосца зафиксирована вспышка коронавируса. Все заболевшие получили две дозы вакцины

Александр Панько
14.07.21 12:58
287
На борту британского авианосца зафиксирована вспышка коронавируса. Все заболевшие получили две дозы вакцины

Главное: Вспышка коронавируса была зафиксирована на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth. При этом все заболевшие перед этим получили две дозы вакцины.

Детали: На борту авианосца HMS Queen Elizabeth, военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Заражение обнаружили у более чем 100 членов экипажа, которые получили две дозы вакцины от COVID-19.

Отмечается, что моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины COVID-19, а вспышка контролируется.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Это первый случай вспышки COVID-19 на борту данного авианосца.

В тему: Вакцинация от коронавируса в Украине может стать обязательной.

Тэги: Великобритания, здоровье, мир, авианосец, вспышка, коронавирус

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