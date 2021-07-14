На борту британского авианосца зафиксирована вспышка коронавируса. Все заболевшие получили две дозы вакцины

Главное: Вспышка коронавируса была зафиксирована на борту британского авианосца HMS Queen Elizabeth. При этом все заболевшие перед этим получили две дозы вакцины.

Детали: На борту авианосца HMS Queen Elizabeth, военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Заражение обнаружили у более чем 100 членов экипажа, которые получили две дозы вакцины от COVID-19.

Отмечается, что моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины COVID-19, а вспышка контролируется.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Это первый случай вспышки COVID-19 на борту данного авианосца.

В тему: Вакцинация от коронавируса в Украине может стать обязательной.