Аваков подал в отставку

Главное: Глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная Рада рассмотрит этот вопрос 15 июля.

Детали: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом сообщил источник «РБК-Украина» во фракции «Слуга народа».

Позже на сайте МВД появилась официальная информация, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку.

«Согласно части первой статьи 18 Закона Украины „О Кабинете министров Украины“ подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы», — говорится в заявлении Авакова. При этом причины такого решения он не озвучил.

Пресс-служба МВД также опубликовала фото заявления, которое написал Аваков.

Верховная Рада Украины должна рассмотреть вопрос отставки главы МВД Арсена Авакова в четверг, 15 июля.

В тему: Сегодня вечером «слуги» могут собраться на закрытое заседание фракции. На нем, в том числе, могут обсудить отставку главы МВД Арсена Авакова.