Китай и Россия могут синхронизировать нападение на Тайвань и Европу, — Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что если Китай начнет нападение на Тайвань, то он убежден, что Россия параллельно будет оказывать давление на Европу. Об этом сообщает Bild.

В ходе общения журналист отметил, что глава Кремля Владимир Путин находится у власти с 1999 года. По этой причине он спросил, будет ли когда-нибудь возможность «избавиться от этого диктатора», на что Рютте сказал следующее: «Некоторые говорят: „Если не Путин, то может произойти что-то еще хуже“. Я могу сказать одно: что бы ни случилось в России, мы не должны быть наивными. Мы — мирный, оборонительный альянс».

В то же время он добавил, что «мы видим глобальную связь между Китаем и Россией». По этой причине, если КНР начнет войну против Тайваня, Пекин попросит Россию держать в напряжении Европу.

«Китай присматривается к Тайваню. И я убежден, что если Китай предпримет там военные действия, он окажет давление на своего младшего партнера, Россию, под руководством Путина, чтобы она держала нас в напряжении здесь, в Европе. Вот почему мы должны быть готовы. Мы должны тратить деньги, укреплять оборону и набирать лучших военнослужащих, каких только сможем найти», — резюмировал Рютте.

Напомним, по словам Рютте, чтобы сохранить мир в Европе, НАТО должно больше тратить на оборону и поддержку Украины.