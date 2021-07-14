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Новости > Известная немецкая авиакомпания объявила себя… гендерно нейтральной

Известная немецкая авиакомпания объявила себя… гендерно нейтральной

Агата Кловская
14.07.21 00:57
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Известная немецкая авиакомпания объявила себя… гендерно нейтральной

Главное: Авиакомпания Lufthansa отказывается от обращения к клиентам «дамы и господа». Связано это с гендерной нейтральностью.

Детали: Немецкая авиакомпания Lufthansa пошла на странный шаг. Как пишет издание Bild, там решили отказаться от обращения «дамы и господа» в самолетах.

Отмечается, что это связано с политикой гендерной нейтральности.

Перевозчик считает, что «общение с пассажирами в будущем должно быть гендерно чувствительным».

Сообщается, что данное обращение также не будут использовать члены экипажа.

Уточняется, что эти нововведения коснутся и партнерских авиакомпаний, среди которых Eurowings и Swiss.

В Lufthansa говорят: «Нам важно, чтобы мы учли всех в нашем обращении. В зависимости от времени суток есть разные варианты: «уважаемые гости», «доброе утро/день/вечер» или же «добо пожаловать на борт». Решение принимает капитан самолета».

В тему: Крупнейшая авиакомпания Германии заявила о масштабной забастовке.

Тэги: мир, авиакомпания, гомосексуализм, Lufthansa, гендер, курьезы

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