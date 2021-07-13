В Беларуси отрапортовали об отлове всех террористов

Главное: Власти Беларуси заявили о том, что все фигуранты так называемых «террористических ячеек» задержаны. Сейчас все они дают показания.

Детали: Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых «террористических ячеек», об обнаружении которых недавно заявил Александр Лукашенко. Об этом сообщает белорусский государственный канал «ОНТ».

Задержанные сейчас якобы дают признательные показания силовикам.

В белорусском КГБ утверждают, что эти «террористические ячейки» управлялись из-за рубежа. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.

«Один из них — попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод — это покушение на тележурналиста Григория Азаренко», — рассказали каналу «ОНТ» в КГБ.

Ранее Лукашенко заявлял, что к этим «террористическим ячейкам» причастна Украина, Германия, США, Польша и Литва.

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