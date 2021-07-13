Трое украинцев попали в сборную худших игроков Евро-2020

Главное: Составлена символическая сборная из худших игроков, которые сыграли на Евро-2020 не менее четырех матчей. В этот список попали сразу трое украинцев.
Детали: Портал WhoScored представил символическую сборную худших игроков прошедшего Чемпионата Европы по футболу. Список сформирован, исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.
В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.
И сразу трое игроков сборной Украины попали в этот список: Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56).
Символическая сборная выглядит так:
Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).
Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).
Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).
Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).
В тему: Известная аналитическая контора WhoScored составила список лучших игроков сборной Украины на текущем чемпионате Европы по футболу. Лучшим среди наших стал Александр Зинченко.