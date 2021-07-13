Трое украинцев попали в сборную худших игроков Евро-2020

Главное: Составлена символическая сборная из худших игроков, которые сыграли на Евро-2020 не менее четырех матчей. В этот список попали сразу трое украинцев.

Детали: Портал WhoScored представил символическую сборную худших игроков прошедшего Чемпионата Европы по футболу. Список сформирован, исходя из средних оценок игроков за матчи турнира.

В сборную вошли игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.

И сразу трое игроков сборной Украины попали в этот список: Александр Караваев (6.31), Сергей Сидорчук (6.26) и Роман Яремчук (6.56).

Символическая сборная выглядит так:

Голкипер: Мануэль Нойер (Германия).

Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиол (Хорватия).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).

Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

???? Some ???????????? names players make our worst rated XI of #EURO2020 so far:



???????? Manuel Neuer

???????? Antonio Rudiger

???????? Diogo Jota

???????? Bernardo Silva

???????????????????????????? Aaron Ramsey



???? You've seen the worst rated, but what about the team of the tournament so far? Click the image below for the reveal ???? — WhoScored.com (@WhoScored) July 10, 2021

В тему: Известная аналитическая контора WhoScored составила список лучших игроков сборной Украины на текущем чемпионате Европы по футболу. Лучшим среди наших стал Александр Зинченко.