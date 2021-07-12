Стала известна посещаемость Евро-2020

Главное: Матчи Евро-2020 вживую посмотрели более миллиона болельщиков. Самым посещаемым поединком стал финал.

Детали: В УЕФА рассказали о посещаемости прошедшего чемпионата Европы по футболу. Зрители смогли попасть на трибуны, несмотря на пандемию коронавируса.

Всего был сыгран 51 матч, который вживую посмотрели 1 099 688 зрителей.

Уточняется, что групповую стадию турнира посмотрели 649 320 людей, а плей-офф – 450 368 человек.

Самым посещаемым поединком стал финал Англия – Италия на стадионе «Уэмбли»: на трибуны пришли 67 173 фаната.

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